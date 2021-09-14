Фигуранта дела об убийстве «колбасного короля» поймали после побега из ИВС

Задержанному 13 сентября после побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александру Мавриди предъявлено обвинение.

Мавриди был вычислен по камерам видеонаблюдения и задержан в столичном районе Митино, сообщили в СК РФ.

На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и области. У него в рюкзаке оперативники обнаружили и изъяли 3 тыс. долларов, 1350 евро и 70 тыс. рублей.

Мавриди направлен в ИВС.

Мавриди обвиняют в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова (СМИ его называли «колбасный король»).

Его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, пишет bfm.ru.

Побег

Накануне побега Александра Мавриди перевели из одной камеры в другую по просьбе одного из беглецов. Сотрудник не закрыл окошко, через которое в камеру передают еду.

Ночью заключенные скрутили замок в камере и сорвали замок на воротах. В камере остались двое — они утверждают, что спали и ничего не видели

В августе 2021 года были задержаны четверо сбежавших с Мавриди из ИВС в Истре. Расследование уголовных дел продолжается.