14 сентября 12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве «колбасного короля» поймали после побега из ИВС

Задержанному 13 сентября после побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александру Мавриди предъявлено обвинение.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мавриди был вычислен по камерам видеонаблюдения и задержан в столичном районе Митино, сообщили в СК РФ.

На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и области. У него в рюкзаке оперативники обнаружили и изъяли 3 тыс. долларов, 1350 евро и 70 тыс. рублей.

Мавриди направлен в ИВС.

Мавриди обвиняют в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова (СМИ его называли «колбасный король»).

Его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, пишет bfm.ru.

Побег

Накануне побега Александра Мавриди перевели из одной камеры в другую по просьбе одного из беглецов. Сотрудник не закрыл окошко, через которое в камеру передают еду.

Ночью заключенные скрутили замок в камере и сорвали замок на воротах. В камере остались двое — они утверждают, что спали и ничего не видели

В августе 2021 года были задержаны четверо сбежавших с Мавриди из ИВС в Истре. Расследование уголовных дел продолжается.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость