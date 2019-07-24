Фигурантом дела о пожаре в палаточном лагере стал сотрудник МЧС

В связи с пожаром в детском лагере в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о халатности. Его фигурантом стал начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности МЧС по региону Эдуард Новгородцев.