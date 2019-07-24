Фигурантом дела о пожаре в палаточном лагере стал сотрудник МЧС

По версии следователей, в июле в лагере проводились плановые учения и Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. Однако он не попытался обязать руководство лагеря исправить нарушения.
Ранее по статье об оказании небезопасных услуг были задержаны учредитель и директор компании «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор этого лагеря Максим Кузнецов, пишет «Росбалт».
Все три дела объединены в одном производстве.
В результате пожара в лагере «Холдоми» погибли четверо детей.
В качестве вероятной причины пожара называют сушку одежды на обогревателях в палатках. По словам директора лагеря, сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести», такие использует МЧС («Памир-30»).
С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.