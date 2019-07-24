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Происшествия

Фигурантом дела о пожаре в палаточном лагере стал сотрудник МЧС

В связи с пожаром в детском лагере в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о халатности. Его фигурантом стал начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности МЧС по региону Эдуард Новгородцев.

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае.
Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае.
vk.com/gumchskhabarovsk

По версии следователей, в июле в лагере проводились плановые учения и Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. Однако он не попытался обязать руководство лагеря исправить нарушения.

Ранее по статье об оказании небезопасных услуг были задержаны учредитель и директор компании «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор этого лагеря Максим Кузнецов, пишет «Росбалт».

Все три дела объединены в одном производстве.

В результате пожара в лагере «Холдоми» погибли четверо детей.

В качестве вероятной причины пожара называют сушку одежды на обогревателях в палатках. По словам директора лагеря, сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести», такие использует МЧС («Памир-30»).

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

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