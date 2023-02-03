Фирму из Барнаула обязали вернуть миллионы за старую взятку медицинским чиновникам

Фирме «Инвесткредитсервис» пришлось вернуть в бюджет 23 млн рублей, полученных по госконтракту за поставки товаров в медучреждения Алтайского края. Основанием послужило то, что ранее фирма давала взятки высокопоставленным чиновникам соседнего региона, за что была оштрафована. При этом больницы не вернут фирме поставленные ею товары и договор с фирмой не расторгнут. Такого судебного решения добилась прокуратура Алтайского края.

С чего все началось

По данным rusprofile.ru, барнаульская фирма «Инвесткредитсервис» поставляла оборудование, препараты и медицинские изделия больницам Алтайского края и Республики Алтай как минимум с 2016 года.

В базе данных портала — 487 госконтрактов на сумму 736 млн рублей. В 2021 году фирма заключила и исполнила 13 контрактов с медучреждениями Алтайского края на сумму более 23 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

Однако в дальнейшем, в ходе мониторинга сайта госзакупок, прокуратура выяснила: в том же 2021 году фирму привлекли к административной ответственности по статье 19.28 КоАП — незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Между тем, для участия в закупках должно пройти не меньше двух лет с момента привлечения к «административке» по этой антикоррупционной статье. Два года не прошло — и прокуратура края потребовала от фирмы вернуть 23 млн рублей.

Деньги. Криминал. pixabay.com.

Какова предыстория

Фирма «Инвесткредитсервис» фигурировала в уголовном деле бывшего главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.

В ноябре 2022 года Горно-Алтайский горсуд признал их виновными в получении взяток — и оба получили реальный срок в колонии строгого режима: 10 лет. В настоящее время приговор обжалуется.

Взятки бывшие чиновники получали от представители пяти компаний, в том числе «Инесткредитсервиса». По данным издания «Коммерсантъ», основанных на материалах следствия, гендиректор фирмы Владимир Рогов передал частями 2,7 млн рублей.

Как объяснили в прокуратуре, взятки передавались за общее покровительство, иное способствование победам юрлица в электронных аукционах на поставку медоборудования для комплектации республиканской больницы, обеспечение последующего беспрепятственного принятия оборудования, и своевременную оплату госконтракта.

В дальнейшем руководитель фирмы оказался под следствием, но Горно-Алтайский горсуд прекратил его уголовное дело «в связи с деятельным раскаянием» по примечанию к ст. 291. УК РФ.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Откуда взялся штраф

А в апреле 2021 года мировой суд Горно-Алтайска рассмотрел дело фирмы «Инвесткредитсервис» об административном правонарушении, возбужденное прокурором республики по факту передачи ее представителем взятки бывшему министру и его помощнику.

Суд признал фирму виновной в административном правонарушении по статье 19.28 КоАП и оштрафовал ее на 10 млн рублей. Фирма попыталась его оспорить решение, но успеха не добилась.

Штраф оплачен, сообщили в краевой прокуратуре. Но на этом неприятности фирмы не закончились.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Что было дальше

В 2022 году прокуратура края предъявила четыре иска в арбитраж. Она потребовала признать недействительными 13 сделок, заключенных с «Инвесткредитсервисом» в 2021 году с региональными медучреждениями. Сделки эти совершенное отдельные и никакого отношения к уголовному делу Кравченко не имеют.

По данным картотеки суда, контракты с фирмой заключил минздрав края, «Алтайский краевой онкодиспансер», «Детская городская клиническая больница № 7» и «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Фирма поставила им электрокардиограф, тонометр, термометры, ростомер, препараты и многое другое.

Причем иск предусматривал такое применение последствий недействительности ничтожных сделок: возврат медицинским учреждениям всех выплаченных фирме сумм — в общей сложности более 23 млн рублей.

Почему суд вынес такое решение

На суде представитель фирмы был против иска, утверждал, что такое требование противоречит законодательству и правоприменительной практике. Объяснил, что исполнил обязательства по договорам, претензий к нему не было, а договоры не расторгнуты.

Но прокуратура заявила, что сделки не соответствуют требованиям закона и посягают на публичные интересы.

Сослалось ведомство на федеральный закон «О контрактной системе» и на то, что двухлетний срок с момент привлечения к ответственности фирмы по той самой статье КоАП не истек.

На суде привели разъяснения из постановление пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 года: договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования, может быть квалифицирован как ничтожный.

Заключение договора. Фото: piqsels.com

А сделка, при совершении которой нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы. Нарушение двухлетнего срока — это и есть нарушение явно выраженного запрета.

Из определения арбитражного суда Алтайского края:

Указанные доводы также позволяют обязать только одну сторону признанного недействительным контракта возвратить все полученное по сделке.

Запрет. Pixabay.com

Что решил суд

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и счел правомерными ее требование обязать только одну сторону — «Инвесткредитсервис» — возвратить полученную от бюджетного учреждения здравоохранения сумму оплаты за товар.

«Поскольку юрлицо действовало недобросовестно и скрыло предыдущее нарушение законодательства о противодействии коррупции, по требованию прокурора суд оставил поставленные медицинские изделия, оборудование и препараты в больницах, взыскав с общества все, полученное по сделкам», — сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Вся сумма — 23 млн рублей — уже возвращена в бюджет, пояснила прокуратура.

Что касается фирмы, то она находится в процессе ликвидации, указывает rusprofile.ru. В 2022 году ее выручка сократилась почти на 90% и составила 6,8 млн рублей. Для сравнения: выручка в 2020 году составляла 181 млн.