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Происшествия

Фрик-модель перерезала горло возлюбленному после вечеринки под Петербургом

Уроженка Башкирии по имени Ирина подозревается в покушении на убийство своего бойфренда в городе Кудрово Ленинградской области.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

23-летняя фрик-модель ночью 1 августа пригласила своего 24-летнего парня домой на вечеринку, пишет «Пятый канал». В разгар веселья пьяные возлюбленные повздорили.

По версии следствия, девушка набросилась на молодого человека с кухонным ножом, нанесла ему многочисленные ножевые ранения и перерезала горло.

Парень выжил, его экстренно госпитализировали.

Известно, что официально девушка нигде не работает, ведет страницу в соцсетях. У модели фиолетовые волосы и множество татуировок, в том числе на лице.

29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт.

В расчленении подозревается его жена, уроженка Барнаула.

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