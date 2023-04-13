ФСБ и СК РФ установили соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС .

По данным ЦОС, убийство Татарского готовил член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.

Он отправил с помощью экспресс-доставки через посредника гипсовый бюст со взрывным устройством Дарье Треповой.

ФСБ установили, что Денисов прибыл в Санкт-Петербург в феврале 2023 по заданию украинских спецслужб. Для этого ему пришлось покинуть Киев и пересечь территорию Латвии.

В Петербурге Денисов собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. Для слежки он купил автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания.

После совершения теракта 3 апреля Юрий Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Напоминаем, что Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В кафе Street Food Bar № 1 у Татарского проходила творческий вечер.

Во время вечера одна из посетительниц подарила военкору статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

Во время взрыва пострадало 32 человека.