ФСБ: организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России является гражданин Украины

«Задержаны 14 участников „сваттинговых“ интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях», — говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, соответствующие рассылки производились с целью дестабилизации обстановки в России и граничащих с ней странах, а также ради вымогательства денег и из хулиганских побуждений.
Отмечается, что гражданин Украины, уроженец Волынской области 2003 года рождения Антон О. являлся организатором и администраторам сваттинговых интернет-сообществ.
Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также медицинские учреждения.
В конце 2021 года и начале 2022 года злоумышленники стали активнее распространять подобные сообщения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Ранее в Барнауле «заминировали» торговый центр Plaza, и еще несколько зданий.