ФСБ: оружие для теракта в "Крокус Сити Холле" находилось в тайнике. Боевиков этапируют в Москву

Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших участие в осуществлении теракта в комплексе «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении ФСБ.

После теракта преступники пытались скрыться на автомобиле. Они двинулись в сторону российско-украинской границы.

Однако в Брянской области задержали всех четверых террористов.

"Сейчас их этапируют в Москву. Теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике", — указывается в сообщении ведомства.

Между тем число жертв теракта постоянно растет. По последним данным, погибли 115 человек.

Спасатели приступили к разбору завалов "Крокус Сити ХоРасширена зона оцепления у концертного комплекса.лла": жуткие кадры. В разборе завалов принимают участие аэромобильные группировки центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас".

Расширена зона оцепления у концертного комплекса.

Самое важное - в нашем Telegram-канале