ФСБ задержала на Алтае организованную группировку, которая нелегально ввозила мигрантов

В Алтайском крае сотрудники регионального УФСБ задержали группу лиц, которых подозревают в сговоре по организации нелегальной миграции на территорию России иностранных граждан.

У подозреваемых во время обысков изъяли поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, оргтехника, использовавшиеся в изготовлении недействительных документов, паспорта с фиктивной регистрацией. Кроме того, у них изъяли материальные ценности, имеющие отношения к криминальной деятельности.

Выяснилось, что группировка орудовала на территории Алтайского края и других регионов России. Пока известно о незаконной легализации 15 иностранцев.

Со всех фигурантов взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.