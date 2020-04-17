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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего теракт в сибирской школе

В Красноярске задержали школьника, который планировал нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Подростки
Подростки
Анна Зайкова, altapress.ru

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — передает издание.

По данным ЦОС, у подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

«По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ФСБ.

Позже следователи завели в отношении подростка дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту, передает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее в Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член запрещенной в России организации «Исламского государства».

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