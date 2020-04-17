ФСБ задержала подростка, готовившего теракт в сибирской школе

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — передает издание.
По данным ЦОС, у подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.
«По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ФСБ.
Позже следователи завели в отношении подростка дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту, передает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее в Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член запрещенной в России организации «Исламского государства».