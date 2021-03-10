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10 марта
Происшествия

ФСБ задержала и допросила подростка, планировавшего убийство одноклассников

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка из Пензы, который планировал убить одноклассников. Видео с допросом молодого человека распространил Центр общественных связей ФСБ, сообщает РБК.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Парень признался в ходе опроса, что планировал в апреле 2021 года я планировал убить из ружья своих одноклассников и тех, кто ему помешает.

В ФСБ отметили, что в ходе обыска по адресу проживания подростка были обнаружены незаконно хранившиеся у него охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что подросток планировал теракт из «неприязни и враждебности» по отношению к своим одноклассникам и педагогам, добавляет Lenta.ru.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

В то же время издание Baza рассказало, что парень родом из села Верхний Ломов Пензенской области. Он сообщил администратору группы в одной из соцсетей, что одноклассники относятся к нему без должного уважения и он собирается их «наказать», устроив массовое убийство.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Татарстане застрелили 16-летнего подростка (уроженца Алтайского края), который нанес несколько ножевых ранений полицейскому.

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