ФСБ задержала и допросила подростка, планировавшего убийство одноклассников

Парень признался в ходе опроса, что планировал в апреле 2021 года я планировал убить из ружья своих одноклассников и тех, кто ему помешает.



В ФСБ отметили, что в ходе обыска по адресу проживания подростка были обнаружены незаконно хранившиеся у него охотничье ружье, порох, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что подросток планировал теракт из «неприязни и враждебности» по отношению к своим одноклассникам и педагогам, добавляет Lenta.ru.

Ружье. Оружие. СС0

В то же время издание Baza рассказало, что парень родом из села Верхний Ломов Пензенской области. Он сообщил администратору группы в одной из соцсетей, что одноклассники относятся к нему без должного уважения и он собирается их «наказать», устроив массовое убийство.

Ранее altapress.ru рассказывал, что в Татарстане застрелили 16-летнего подростка (уроженца Алтайского края), который нанес несколько ножевых ранений полицейскому.



