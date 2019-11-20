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21 ноября
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Происшествия

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве.

Военные. Армия.
Военные. Армия.
СС0

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — сообщили корреспонденту издания в ФСБ.

Согласно данным ФСБ, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

В январе в России обезвредили секретного агента по прозвищу Рыжий. Завербованный Службой безопасности Украины агент Леонид Каплун был разоблачен сотрудниками управления ФСБ РФ и выдворен из России

Ранее Минобрнауки выпустило приказ, в котором говорится о том, что российские ученые должны получать разрешение от директора на встречу с иностранным коллегой, а после встречи направлять отчет с указанием основной темы беседы и паспортных данных участников.

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