ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — сообщили корреспонденту издания в ФСБ.

Согласно данным ФСБ, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

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