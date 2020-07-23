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23 июля
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Происшествия

ФСБ задержала террористов сразу в двух сибирских городах

Силовики задержали 22 участников ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России) в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, пишет РИА «Новости».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии. Силовики задержали 22 человека из числа главарей и рядовых участников яйчейки.

Установлено, что они призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансирование террористов в Сирии.

При задержании силовики изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.

Ранее altapress.ru писал, что в барнаульском аэропорту задержали иностранца, который собирался встать в ряды террористов.

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