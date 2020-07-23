ФСБ задержала террористов сразу в двух сибирских городах

Спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии. Силовики задержали 22 человека из числа главарей и рядовых участников яйчейки.
Установлено, что они призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансирование террористов в Сирии.
При задержании силовики изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
Ранее altapress.ru писал, что в барнаульском аэропорту задержали иностранца, который собирался встать в ряды террористов.