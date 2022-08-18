ФСБ задержала жителя Алтая, заработавшего 1 млн на майнинге в больнице

Сотрудник Республиканской больницы в Горном Алтае сумел заработать миллион рублей на майнинге криптовалюты, оборудовав «ферму» в одном из помещений медучреждения. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Горно-Алтайск».

Мужчина, работавший специалистом в сфере IT на объекте здравоохраниния, избавил себя от расходов на электроэнергию, подключив оборудование к больничной электросети. Незаконное обогащение за счет бюджетного учреждения пресекли ФСБ и МВД России.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить ущерб, нанесенный местному бюджету. Исходя из полученных данных, будет дана правовая оценка действиям мужчины. Скорее всего, речь идет об уголовном деле.

Напомним, бывший министр здравоохранения Республики Алтай, ныне занимающий должность главврача Кош-Агачской районной больницы, Павел Решетов заключен под стражу по решению суда.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 000 рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.