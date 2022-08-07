Суд заключил под стражу бывшего главу Минздрава Республики Алтай

«6 августа 2022 года на основании ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в отношении него Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи уточнили, что Павел Решетов в инкриминируемом ему преступлении своей вины не признает.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 000 рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.
Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Напомним, Павел Решетов с 2018 по 2019 год был министром здравоохранения Республики Алтай. С 2019-го по 2022-й руководил Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями.