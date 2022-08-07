Суд заключил под стражу бывшего главу Минздрава Республики Алтай

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай, ныне занимающий должность главврача Кош-Агачской районной больницы, Павел Решетов заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщается на официальном сайте республиканского управление Следственного комитета России.

«6 августа 2022 года на основании ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в отношении него Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что Павел Решетов в инкриминируемом ему преступлении своей вины не признает.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 000 рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.

Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Напомним, Павел Решетов с 2018 по 2019 год был министром здравоохранения Республики Алтай. С 2019-го по 2022-й руководил Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями.