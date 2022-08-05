Следствие сообщило подробности уголовного дела против экс-главы Минздрава Алтая

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай, ныне занимающий должность главврача Кош-Агачской районной больницы, Павел Решетов задержан по делу о взятках. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, получил 400 000 рублей от одной из компаний за покровительство для заключения контракта на покупку медицинского оборудования.

Действия подозреваемого квалифицированы следователями как получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Максимальные санкции статьи предусматривают 12 лет лишения свободы со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Фигурантами уголовного дела стали также учредитель и гендиректор компании, которые получили госконтракт, в том числе, благодаря взятке. Им вменяют дачу взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Бизнесменам грозит аналогичное наказание.

Все подозреваемые задержаны. Суд назначит им меру пресечения. Сторона обвинения будет требовать их заключения под стражу.

Напомним, прокурор обжаловал приговор главному врачу барнаульского частного медицинского центра «Добрый доктор», которого приговорили к условному сроку. В ходе предварительного следствия, руководитель медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение.