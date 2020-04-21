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Происшествия

Фура с химикатами перевернулась в Сибири, людей попросили покинуть дома

В Иркутской области жителям поселка рекомендовали покинуть дома после ДТП с грузовиком, перевозившим предположительно химикаты, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Что сделано на деньги от "Платона".
Что сделано на деньги от "Платона".
Фото из свободных источников.

Инцидент произошел 21 апреля в поселке Култук. Грузовик перевернулся на серпантине и перекрыл дорогу, разлилась жидкость.

«Мы людей оповестили, которые на близлежащих улицах живут, чтобы уехали к родственникам и знакомым на период, пока фуру эту не поднимут», — рассказали в местной администрации.

Грузовик перевозил химикаты. «Кислота какая-то, непонятно», — отметили власти поселка.

В паблике «ДТП 38RUS Иркутск» предупредили, что все двигающиеся в сторону Култука могут разворачиваться и ехать обратно или искать объезд.

«Перекрыли трассу на серпантине в Култуке. Перевернулась фура с химикатами», — отметили в паблике, где теперь гадают, сколько потребуется времени на уборку «мутагенов».

В соцсетях распространяют неподтвержденную информацию якобы от служб спасения, что перевернулся грузовик «с азотной кислотой, произошла разгерметизация, азотное облако движется <…> не выходите из дома, закройте окна».

Ранее в Омской области в аварию попал грузовик, перевозивший уксус. Жидкость разлилась, но на халяву собирать уксус никто не стал.

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