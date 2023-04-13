13 апреля
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Происшествия

Фура сбила женщину в Барнауле

Фура сбила женщину на пешеходном переходе на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Анатолия, сообщает Barnaul 22.

ДТП с фурой.
ДТП с фурой.
Barnaul 22

Дочь пострадавшей сообщила, что она сейчас находится в реанимации.

Подробности ДТП пока неизвестны.

Ранее в Барнауле легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Движение электротранспорта в одну сторону было заблокировано.

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