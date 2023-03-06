Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе с Казахстаном

Мужчину остановили челябинские таможенные сотрудники на границе с Казахстаном.
Водитель уверял работников в том, что в мешках он провозит удобрения для огорода. По документам машина доставляла древесную золу и табачное сырье.
Мешки с наркотиками.
Telegram-канал «Mash»
Находку таможенники отправили на экспертизу и выяснили, что в мешках был насвай.
Насвай в мешках.
Telegram-канал «Mash»
Содержимое оценили в 25,5 млн рублей. Фуру отправили обратно в Казахстан.
Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.