Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе с Казахстаном

Водитель хотел провезти в Россию 500 мешков с наркотиками, сообщает Telegram-канал «Mash».

Мужчину остановили челябинские таможенные сотрудники на границе с Казахстаном.

Водитель уверял работников в том, что в мешках он провозит удобрения для огорода. По документам машина доставляла древесную золу и табачное сырье.

Мешки с наркотиками. Telegram-канал «Mash»

Находку таможенники отправили на экспертизу и выяснили, что в мешках был насвай.

Насвай в мешках. Telegram-канал «Mash»

Содержимое оценили в 25,5 млн рублей. Фуру отправили обратно в Казахстан.

Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.