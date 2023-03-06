6 марта
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Происшествия

Фуру с 17 тоннами насвая остановили на границе с Казахстаном

Водитель хотел провезти в Россию 500 мешков с наркотиками, сообщает Telegram-канал «Mash».

Фура с 17 тоннами насвая.
Фура с 17 тоннами насвая.
Telegram-канал "Mash"

Мужчину остановили челябинские таможенные сотрудники на границе с Казахстаном.

Водитель уверял работников в том, что в мешках он провозит удобрения для огорода. По документам машина доставляла древесную золу и табачное сырье.

Мешки с наркотиками.
Мешки с наркотиками.
Telegram-канал «Mash»

Находку таможенники отправили на экспертизу и выяснили, что в мешках был насвай.

Насвай в мешках.
Насвай в мешках.
Telegram-канал «Mash»

Содержимое оценили в 25,5 млн рублей. Фуру отправили обратно в Казахстан.

Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.

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