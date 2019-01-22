Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
57

Футболист Кокорин в послании из «Бутырки» назвал россиян стадом баранов

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, содержащийся по стражей в СИЗО «Бутырка», нелестно высказался о россиянах в письме одному из болельщиков.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Спортсмен сравнил соотечественников со «стадом баранов», пишут «Невские новости», ссылаясь на оказавшееся в распоряжении рукописное послание футболиста.

«Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», — пишет Александр Кокорин из СИЗО.

Кокорин призвал фаната не обращать внимания на «мнение народа» по поводу ситуации, в которую он попал.

Футболист также заверил, что «скоро будет». Не обошлось в «маляве» и без всем известного лозунга болельщиков сине-бело-голубых «Зенит» — чемпион!".

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в хороших условиях в СИЗО «Бутырка». Их переселили в отдельный корпус, который сотрудники и заключенные между собой так и называют — ОК или ОКИ.

Футболистов не заставляют мыть туалеты, но они выполняют эту работу в порядке очереди.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой, пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость