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Всё ОК: Кокорину и Мамаеву доверили мыть унитазы в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в хороших условиях в СИЗО «Бутырка». Их переселили в отдельный корпус, который сотрудники и заключенные между собой так и называют — ОК или ОКИ.

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией.
из открытых источников в интернете

А мытьем туалетов арестованные спортсмены занимаются исключительно по собственному желанию — рассказал начальник следственного изолятора Сергей Телятников.

Фигуранты дела об избиении нескольких человек содержатся в камерах с теми людьми, с которыми сидели с в карантине. У каждого из четырех арестованных (в том числе младшего брата Кокорина Кирилла и малоизвестного футболиста Александра Протасовицкого, которые были арестованы чуть позже) — по одному соседу, сообщает «МК». Начальник СИЗО добавил, что у Мамаева и Кокорина пока не возникало проблем с сокамерниками. Их не заставляют мыть туалеты, но они выполняют эту работу в порядке очереди. Также у футболистов не вымогают деньги.

Игроков перевели из карантина в специальные камеры. На новом месте в СИЗО от них пока не поступало жалоб на питание. Из тюремного рациона футболистам больше всего нравится рисовая каша, пишет ura.ru.

За что арестовали футболистов

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

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