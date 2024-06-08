Полузащитник «Оренбурга» набросился на мать своей подруги после того, как она застала футболиста с пятью проститутками, передает En Cancha .

Это Хорди Томпсон. Мать подруги футболиста сдала ему квартиру. И женщина возмутилась, когда увидела спортсмена в компании пяти проституток, указывает Газета.Ru.

Футболист набросился на нее. За женщину заступился муж. На спортсмена подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

Игрок Игрок подписал контракт с «Оренбургом» зимой 2024 года. При этом игрок «Коло-Коло» Томпсон заложил квартиру, чтобы перейти в «Оренбург». И сделал это для, чтобы покинуть Чили и вылететь в Россию.

Ранее о вечеринках и карьере футболистов высказался известный спортсмен. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что не согласен с мнением общественности о том, что футболисты не могут посещать вечеринки из-за строгого соблюдения режима.

Спортсмен уверен, что футболисты не роботы, которые только тренируются и спят. По мнению футболиста, спортсмены имеют право на светскую жизнь и ходить на вечеринки.

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