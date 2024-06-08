8 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Футболист «Оренбурга» набросился на мать девушки, которая застала его с пятью проститутками

Полузащитник «Оренбурга» набросился на мать своей подруги после того, как она застала футболиста с пятью проститутками, передает En Cancha.

Это Хорди Томпсон. Мать подруги футболиста сдала ему квартиру. И женщина возмутилась, когда увидела спортсмена в компании пяти проституток, указывает Газета.Ru.

Футболист набросился на нее. За женщину заступился муж. На спортсмена подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

Игрок Игрок подписал контракт с «Оренбургом» зимой 2024 года. При этом игрок «Коло-Коло» Томпсон заложил квартиру, чтобы перейти в «Оренбург». И сделал это для, чтобы покинуть Чили и вылететь в Россию.

Ранее о вечеринках и карьере футболистов высказался известный спортсмен. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что не согласен с мнением общественности о том, что футболисты не могут посещать вечеринки из-за строгого соблюдения режима.

Спортсмен уверен, что футболисты не роботы, которые только тренируются и спят. По мнению футболиста, спортсмены имеют право на светскую жизнь и ходить на вечеринки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость