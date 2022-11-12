О вечеринках и карьере футболистов высказался известный спортсмен

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что не согласен с мнением общественности о том, что футболисты не могут посещать вечеринки из-за строгого соблюдения режима.

Спортсмен уверен, что футболисты не роботы, которые только тренируются и спят. По мнению футболиста, спортсмены имеют право на светскую жизнь и ходить на вечеринки, пишет Газета.Ru.

«Ты ужинаешь, потом пьешь джин-тоник до двух часов ночи, а на следующий день тренируешься и отлично себя чувствуешь», — сказал Пике в интервью Marca.

В составе национальной команды Испании игрок выигрывал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

Наши отдыхают

В 2018 году российские футболисты побили чиновника в кафе в центре Москвы. В 2016 году произошел скандал с участием Кокорина и его партнера по сборной Павла Мамаева. Когда национальная команда вылетела с Евро-2016, спортсмены принимали участие в вечеринке с рекордным счетом за элитный алкоголь. Футболистов обвиняли в том, что они якобы купили около 500 бутылок элитного шампанского, стоимость которого составила 250 тысяч евро. Позднее эту информацию опровергли.

Ранее Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.

Она обвинила российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование.

Также Роднина призналась, что не любит футбол всю жизнь. Она заметила, что ей 73 года, и все эти многие лета она не любит этот вид спорта.