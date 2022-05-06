6 мая
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Происшествия

Гаишники поймали пьяного тракториста, который оказался творческим работником

Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии в поселке Опытный задержали пьяного тракториста, который оказался творческим работником, сообщает Telegram-канал региональной ГИБДД.

Старый трактор. Деревня.
Старый трактор. Деревня.
Pixabay.com.

«Экипаж ГИБДД остановил в поселке Опытный трактор. Освидетельствование выявило у местного жителя довольно значительную степень алкогольного опьянения. Со слов водителя, он выпил накануне, но исходящий от него запах был намного острее похмельного», — говорится в сообщении.

Задержанный оказался художественным руководителем местного Дома культуры. А за руль он сел по просьбе директора соседней школы, чтобы вывезти после субботника мусор на свалку, пишет Газета.Ru.

Отстранив худрука от управления, перед тем, как погрузить трактор на эвакуатор, один из инспекторов все же выполнил просьбу директора и отвез сухостой на свалку.

Ранее пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, оставив женщину с младенцем.

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