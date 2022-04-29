Пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, оставив женщину с младенцем

Сотрудники ДПС Хакасии задержали пьяного водителя «Жигулей», который пытаясь скрыться от автоинспекторов, выпрыгнул на ходу из машины, сообщает Газета.Ru.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Целинное водитель на автомобиле «Жигули» наехал на ограждение водонапорной колонки и скрылся. Направленный на место происшествия наряд обнаружил машину нарушителя и поехал за ней.

Погоня длилась несколько минут. В какой-то момент водитель на ходу выскочил из автомобиля и бросился бежать.

В салоне осталась женщина с младенцем на руках, которая смогла дотянуться до тормоза и остановить автомобиль.

Водителя «Жигулей» задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который управлял машиной в состоянии опьянения.

За нетрезвое вождение нарушителю назначено 10 суток административного ареста. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

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