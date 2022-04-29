29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный водитель на ходу выпрыгнул из машины, оставив женщину с младенцем

Сотрудники ДПС Хакасии задержали пьяного водителя «Жигулей», который пытаясь скрыться от автоинспекторов, выпрыгнул на ходу из машины, сообщает Газета.Ru.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Целинное водитель на автомобиле «Жигули» наехал на ограждение водонапорной колонки и скрылся. Направленный на место происшествия наряд обнаружил машину нарушителя и поехал за ней.

Погоня длилась несколько минут. В какой-то момент водитель на ходу выскочил из автомобиля и бросился бежать.

В салоне осталась женщина с младенцем на руках, которая смогла дотянуться до тормоза и остановить автомобиль.

Водителя «Жигулей» задержали. Им оказался 24-летний местный житель, который управлял машиной в состоянии опьянения.

За нетрезвое вождение нарушителю назначено 10 суток административного ареста. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее пьяный полицейский насмерть переехал двух 16-летних девушек в Сибири.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость