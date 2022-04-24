Пьяный полицейский насмерть переехал двух 16-летних девушек в Сибири

В Томской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского после смертельного ДТП, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла ночью 23 апреля в селе Мельниково. ДТП совершил 23-летний полицейский.

«В состоянии алкогольного опьянения в свободное от службы время на автомобиле марки ВАЗ совершил наезд на двух несовершеннолетних и скрылся», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм 16-летние девушки скончались на месте. Полицейский не только сбил их на огромной скорости, но и протащил по дороге.

Как уточняют в СМИ, после происшествия правоохранитель уехал в поле и бросил машину, а сам пошел домой, где его и задержали.

Девушки шли по обочине дороги. Их тела обнаружили местные жители.

«Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

В региональном МВД сообщили, что сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места».

Ранее другой пьяный полицейский вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста в Курганской области.