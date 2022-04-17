17 апреля
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Происшествия

Пьяный полицейский вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста

В Курганской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского после смертельного ДТП, сообщает региональный СК.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел вечером 16 апреля 2022 года на трассе — со стороны Кургана в сторону поселка Балки.

«Сотрудник полиции, управлял легковым автомобилем. Нарушив правила дорожного движения, он допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с мотоциклом, в результате чего мотоциклист скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Полицейского задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранителю грозит до 12 лет лишения свободы за «нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть».

По данным регионального МВД, сотрудник полиции во внеслужебное время передвигался на личном автомобиле Mitsubishi.

«Начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также будет дана оценка действиям его непосредственных руководителей», — подчеркнули в полиции.

Ранее на Алтае пьяный полицейский устроил ДТП и попал в больницу со рваными ранами.

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