Галкин прокомментировал слухи в связи с задержанием директора суррогатного центра

Шоумэн Максим Галкин прокомментировал сообщения о сотрудничестве с главой Европейского центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, который был задержан по громкому делу о торговле людьми.

Сообщалось, что Галкин с Пугачевой якобы обращался к мужчине для подбора суррогатной матери для вынашивания детей.

«Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника „Мать и дитя“ Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком», — заявил Галкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Под конвоем

53-летний Мельников находится в спецбольнице под конвоем.

Последний раз он выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, вероятно, задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38, пишет News.ru.

Вечером 15 июля к нему вызвали бригаду скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Мельникова госпитализировали в горбольницу.

Что произошло

В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти новорожденного.

Между тем 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также найдены документы о проведенных процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже.