Галкин прокомментировал слухи в связи с задержанием директора суррогатного центра

Сообщалось, что Галкин с Пугачевой якобы обращался к мужчине для подбора суррогатной матери для вынашивания детей.
«Мы никогда с ним не пересекались, не сотрудничали. Что касается суррогатного материнства — полностью этим всем занималась клиника „Мать и дитя“ Марка Курцера. Я уточнил в клинике, они тоже в процессе подбора суррогатной матери для нас не сотрудничали с этим человеком», — заявил Галкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Под конвоем
53-летний Мельников находится в спецбольнице под конвоем.
Последний раз он выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, вероятно, задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38, пишет News.ru.
Вечером 15 июля к нему вызвали бригаду скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Мельникова госпитализировали в горбольницу.
Что произошло
В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти новорожденного.
Между тем 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также найдены документы о проведенных процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже.