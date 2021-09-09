Генерал-майор вооруженных сил России обвиняется во взятках на 8 млн рублей

В получении взяток в особо крупном размере обвиняют замначальника инженерных войск РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, пишет « Интерфакс » со ссылкой на источник.

Алахвердиев якобы брал взятки от строительных организаций, подрядчиков по госконтрактам. По данным инсайдера, сумма взяток составляет 8 млн рублей, но, скорее всего, в ходе расследования еще возрастет.

Также генерала обвинили в привлечении подчиненного военнослужащего к работам на своей даче.

Ранее источник сообщил, что в отношении Алахвердиева возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

Руслана Алахвердиева арестовали еще в августе. До сих пор он находится в одном из СИЗО Москвы. Ему грозит до 15 лет со штрафом до 100-кратного размера взятки.

Ранее суд продлил меру пресечения бывшему министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву. По версии следствия, он получил два взяточных транша на 5,2 млн рублей от компании, занимающейся дорожными разметками.