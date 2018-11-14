Генерал Минобороны заработал в СИЗО более 46 млн рублей

Это — дивиденды, которые поступили на счет его доверенного лица от группы компаний «Информтехника».

В покупку акций группы Оглоблин несколько лет назад вложил 150 млн рублей. По данным следствия, эти деньги генерал получил в качестве откатов при реализации программы по модернизации армейской спецсвязи. Речь шла о переводе военной связи с аналоговой на цифровую — для этого в 2013 году генподрядчиком выбрали «Воентелеком». Именно эта компания делилась с Оглоблиным значительными откатами, на которые тот в итоге приобрел 16% акций ГК «Информтехника».

В октябре суд наложил арест на акции Оглоблина, а также на выплаченные его доверенному лицу дивиденды.

Сам генерал не признает своей вины и отказывается давать показания, пишет ura.ru. Кроме Оглоблина по делу о хищениях проходят экс-руководители «Воентелекома» Александр Давыдов и Олег Савицкий. Под домашним арестом находится экс-советник гендиректора «Воентелекома» Дмитрий Семилетов.

Между тем скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев за время пребывания в тюрьме заработали больше 10,5 млн рублей.