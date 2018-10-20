Кокорин и Мамаев за время нахождения в СИЗО заработали более 10 млн рублей

Скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за время пребывания в тюрьме заработали больше 10,5 миллиона рублей, сообщает RT.

Судя по открытым данным, зарплата Кокорина по контракту составляет 252 миллиона рублей в год, Мамаева — 180 миллионов рублей.

После заключения под стражу футбольные клубы не сообщали о применении санкций, в том числе финансовых, в отношении футболистов. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали 10,54 миллиона рублей, пишет СМИ.

Что произошло

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

11 октября полиция установила, кем были трое участников инцидента с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали.

Следствие официально установило: футболисты участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. Им грозит до семи лет колонии.