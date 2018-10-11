Младшего брата Кокорина задержали по делу о хулиганстве

Полиция установила, кем были еще трое участников инцидента с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

С остальными задержанными тоже проводят следственные действия.

В полиции заверили, что Мамаев и Кокорин в изоляторе временного содержания находятся на общих условиях, пишет РИА Новости.

Ранее altapress.ru сообщил, что следствие официально установило: футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. В отношении них возбудили еще одно уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору. Футболистам грозит до семи лет колонии.

Что сделали Мамаев и Кокорин

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Российский футбольный союз заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.