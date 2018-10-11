Младшего брата Кокорина задержали по делу о хулиганстве

С остальными задержанными тоже проводят следственные действия.
В полиции заверили, что Мамаев и Кокорин в изоляторе временного содержания находятся на общих условиях, пишет РИА Новости.
Ранее altapress.ru сообщил, что следствие официально установило: футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. В отношении них возбудили еще одно уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору. Футболистам грозит до семи лет колонии.
Что сделали Мамаев и Кокорин
8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Российский футбольный союз заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.