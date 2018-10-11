Следователи установили участие Мамаева и Кокорина в избиении водителя

Следствие официально установило, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. В отношении них возбудили еще одно уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору. Футболистам грозит до семи лет колонии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного главка МВД Юрия Титова.