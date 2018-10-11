Следователи установили участие Мамаева и Кокорина в избиении водителя

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и установили, что в избиении водителя и в драке в кафе участвовали одни и те же люди. «Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — уточнил Юрий Титов.
Ранее было неизвестно, по какой именно части возбуждено уголовное дело. Вторая часть предусматривает до семи лет заключения.
На 11 октября запланированы очные ставки, а 12 октября следствие обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения.
Что сделали Мамаев и Кокорин
8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Российский футбольный союз уже заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.