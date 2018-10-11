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Следователи установили участие Мамаева и Кокорина в избиении водителя

Следствие официально установило, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. В отношении них возбудили еще одно уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору. Футболистам грозит до семи лет колонии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного главка МВД Юрия Титова.

Наручники.
Наручники.
СС0

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и установили, что в избиении водителя и в драке в кафе участвовали одни и те же люди. «Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — уточнил Юрий Титов.

Ранее было неизвестно, по какой именно части возбуждено уголовное дело. Вторая часть предусматривает до семи лет заключения.

На 11 октября запланированы очные ставки, а 12 октября следствие обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения.

Что сделали Мамаев и Кокорин

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Российский футбольный союз уже заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.

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