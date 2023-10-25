Генпрокуратура отклонила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Как сообщает "Коммерсант", сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обвинение не утвердил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.
По его инициативе сотрудники Главного следственного управления проведут дополнительное расследование. В том числе, чтобы уточнить мотивы девушек обвиняемых в убийстве отца.
По данным следствия, сестры подвергались жестокому обращению, насилию, в том числе сексуальному, поэтому находились в травмирующей ситуации.
Представители Следственного комитета не согласны с Разинкиным, поэтому обжаловали у генпрокурора Игоря Краснова.
Глава ведомства поддержал своего зама и теперь следователи обязаны возобновить следствие по делу.
Приближенные к следствию источники "Коммерсанта" допускают, что новое расследование затянется до окончания судебного разбирательства в отношении самого Михаила Хачатуряна. Это может произойти, "чтобы исключить все иные толкования происшедшего".
Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. В совершенном преступлении обвиняют его дочерей Марию, ей на момент убийства отца было 17 лет, Ангелину в тот момент достигла совершеннолетия и 19-летняя Крестину.
Обвиняемые признались в содеянном и рассказали, что их отец годами избивал и применял насилие по отношению к ним, в том числе сексуального характера.
Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В феврале 2021 года Мосгорсуд возобновил дело в отношении Ангелины и Крестины в прокуратуру до тех пор, пока не вынесут окончательное решение по действиям отца девушек.
Через месяц в 2021 году было заведено против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по этому делу.
Ранее известный продюсер назвал Лолиту "лоховкой".