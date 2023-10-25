Генпрокуратура отклонила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Следователей обязали провести еще одно расследование и уточнить мотивы девушек, обвиняемых в убийстве отца.

Как сообщает "Коммерсант", сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обвинение не утвердил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

По его инициативе сотрудники Главного следственного управления проведут дополнительное расследование. В том числе, чтобы уточнить мотивы девушек обвиняемых в убийстве отца.

По данным следствия, сестры подвергались жестокому обращению, насилию, в том числе сексуальному, поэтому находились в травмирующей ситуации.

Представители Следственного комитета не согласны с Разинкиным, поэтому обжаловали у генпрокурора Игоря Краснова.

Глава ведомства поддержал своего зама и теперь следователи обязаны возобновить следствие по делу.

Приближенные к следствию источники "Коммерсанта" допускают, что новое расследование затянется до окончания судебного разбирательства в отношении самого Михаила Хачатуряна. Это может произойти, "чтобы исключить все иные толкования происшедшего".

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. В совершенном преступлении обвиняют его дочерей Марию, ей на момент убийства отца было 17 лет, Ангелину в тот момент достигла совершеннолетия и 19-летняя Крестину.

Обвиняемые признались в содеянном и рассказали, что их отец годами избивал и применял насилие по отношению к ним, в том числе сексуального характера.

Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В феврале 2021 года Мосгорсуд возобновил дело в отношении Ангелины и Крестины в прокуратуру до тех пор, пока не вынесут окончательное решение по действиям отца девушек.

Через месяц в 2021 году было заведено против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по этому делу.

Ранее известный продюсер назвал Лолиту "лоховкой".