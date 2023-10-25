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«Какая-то голая орава» и старейший охотник. Чем был известен почетный гражданин Барнаула — Павел Гуков

100 лет назад родился педагог и общественный деятель Павел Гуков. Altapress.ru рассказывает, как его провожали на войну ученики, как он участвовал в освобождении Варшавы и организовывал музеи.

Павел Гуков.
Павел Гуков.
www.akzs.ru
  • Павел Гуков родился 25 октября 1923 году в селе Ключи в многодетной семье бедных крестьян.
  • Родители Павла были глубоко верующими людьми. Свои взгляды они пытались привить и сыну, но безуспешно — Гуков впитал воспитание школы и братьев отца — строителей нового колхозного будущего.
Павел Гуков, почетный гражданин Барнаула.
Павел Гуков, почетный гражданин Барнаула.
altlib.ru
  • Во время учебы в школе Гуков активно участвовал в ее общественной жизни. Вместе с будущим почетным гражданином Барнаула Николаем Устенко осваивал военное дело в обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
  • С будущим народным художником РСФСР Яковом Скрипковым Павел Гуков посещал изостудию и потом всю жизнь увлеченно рисовал.
Ключевский краеведческий музей.
Ключевский краеведческий музей.
www.museum.ru
  • Не успел Павел Гуков окончить школу, как началась война. Его назначили инспектором политпросветучреждений и школ. С 1 сентября 1941 года Гуков стал учительствовать в школе. Когда его призвали в армию, то ученики пришли проводить своего преподавателя.

«Пришла провожать тебя какая-то голая орава», — говорил заместитель военкома Павлу Гукову.

  • Во время войны Гуков участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина и освобождении Белоруссии.
Павел Гуков во время службы.
Павел Гуков во время службы.
komitet-kluchy.edu22.info
  • Вернувшись с фронта, Гуков продолжил карьеру учителя в Целинной начальной школе №3. В 1974 году он стал уже директором Целинной восьмилетней школы, в которой проработал до выхода на пенсию. Также Павел способствовал созданию в поселке музея боевой и трудовой славы. В 1975 году первоцелинники и участники Великой Отечественной войны предоставили музею первые экспонаты.
  • Гуков создал Ключевский районный краеведческий музей в 1992 году. А рабочие строящейся оросительной системы приносили для него найденные во время работы керамические сосуды, оселки, каменный ритуальный алтарик.
Ключевский краеведческий музей.
Ключевский краеведческий музей.
www.museum.ru
  • Гуков был одним из старейших охотников района и членом правления охотобщества. Он активно боролся за сохранение местной флоры и фауны, долгие годы являлся общественным инспектором Общества охраны природы.
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