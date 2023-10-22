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Археологическая эпопея на Алтае, первая карта раскопок и штурм Берлина. Чем прославился ученый Алексей Уманский

В октябре 1923 года родился археолог и историк Алексей Уманский. Altapress.ru рассказывает, как он более 30 лет раскапывал памятники Алтайского края, штурмовал Берлин и освобождал Прагу, а также составил первую археологическую карту Алтайского края.

Кружок археологии, Алексей Уманский в центре, 1980 год.
Кружок археологии, Алексей Уманский в центре, 1980 год.
elib.altlib.ru/семейный архив Уманских
  • Алексей Уманский родился 17 октября 1923 года в поселке Горбуновка в многодетной крестьянской семье. Он часто менял школы, поскольку его отца преследовали по политическим мотивам. Несмотря на это мальчик прекрасно учился.
  • В 1941 году Уманский поступил на исторический факультет Новосибирского педагогического института, который во время войны располагался в Колпашево. Но учебу прервала мобилизация в трудовую армию.
Беседа на семинаре руководителей турпоходов, Алексей Уманский в центре, 1960 год.
Беседа на семинаре руководителей турпоходов, Алексей Уманский в центре, 1960 год.
elib.altlib.ru/семейный архив Уманских
  • В действующую армию Уманского призвали только в 1943 году. За время службы в танковых войсках он воевал в Польше, Чехословакии, Германии, штурмовал Берлин и Прагу.
  • В 1946 году Алексея Уманского демобилизовали, и по пути домой в Колпашево он остановился в Барнауле, чтобы посмотреть на вскрытие Оби. Здесь будущий археолог оформился в экстернат заочного отделения Барнаульского педагогического института, который закончил с отличием.
Алексей Уманский в Каменском государственном краеведсеском музее, Камень-на-Оби, 1970 год.
Алексей Уманский в Каменском государственном краеведсеском музее, Камень-на-Оби, 1970 год.
elib.altlib.ru/семейный архив Уманских
  • После работы учителем истории и старшим инспектором по музеям и охране памятников культуры Уманский вернулся в педагогический институт в качестве старшего преподавателя, потом доцента и в итоге — дослужился до научного сотрудника лаборатории исторического краеведения к 1995 году.
  • Судьбоносным для Алексея Уманского оказалось участие в раскопках у села Большая Речка под руководством известного ученого — Михаила Грязнова. В 1951 году Уманский сам провел раскопки у села Иня, вскрыв четыре кургана сросткинской культуры.
  • Барнаульский археолог более 30 лет открывал и исследовал древние памятники Алтайского края. Среди них некрополи андроновской культуры, поздней бронзы, раннежелезного и древнетюркского времени.
  • Уманский составил первую археологическую карту Алтайского края, которая описана в книге «Памятники культуры Алтая», содержащей первый обзор археологических и исторических памятников края.
Алексей Уманский, археолог.
Алексей Уманский, археолог.
22df.ru
  • В Эрмитаже хранятся вещи уникального захоронения эпохи «великого переселения народов» из Тугозвоново, которые спасли благодаря Уманскому, а также более 110 ювелирных украшений, найденных им в могилах андроновской культуры и в курганах раннежелезного века.
  • На доме по улице Пролетарской, где проживал Алексей Уманский, установлена мемориальная доска. Также его имя носит одна из аудиторий Алтайской государственной педагогической академии.
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