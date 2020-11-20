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Происшествия

Генпрокуратура занялась делом о незаконном «сафари» эколога и московского богача на Алтае

Генеральная прокуратура РФ поручила алтайским коллегам проверить сведения о браконьерстве в Сайлюгемском национальном парке, где поймали участников коммерческой охоты, говорится на сайте ведомства.

Аргали.
Аргали.
Виталий Конгунов

Необходимо оценить не только законность действий охотников, но и должностных лиц, осуществляющих полномочия по охране и использованию особо охраняемой природной территории, подчеркнули в Генпрокуратуре.

«Результаты проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации поставлены на особый контроль», — заявили в ведомстве.

14 ноября на границе Сайлюгемского национального парка сотрудники погрануправления ФСБ задержали состоятельного предпринимателя из Москвы и двух местных жителей, выступавших в качестве организаторов коммерческой охоты.

Одним из задержанных оказался формальный защитник диких животных Эрмен Суркашев. Он трудится в дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай и руководит алтайским экологическим фондом «Аргут».

Нарушителей поймали там, где обитает популяция занесенного в Красную книгу РФ алтайского горного барана (аргали).

На территории национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты.

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