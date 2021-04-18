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Происшествия

Германия выдаст России знаменитого преступника Александра Великого

Александр Великий — знаменитый налетчик на столичный кредитный кооператив — будет экстрадирован из Германии в Россию. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Интерпол.
Интерпол.
Официаьный сайт Интерпола.

Преступник обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: «разбой, организованный группой, в особо крупном размере», «незаконное лишение человека свободы», «незаконное приобретение, передача и хранение огнестрельного оружия».

Летом 2018 года Александр Великий во главе преступной группы совершил в Москве ограбление кредитного потребительского кооператива «Народный». Похищено было 484 млн рублей.

При этом ограбление было совершено с особой дерзостью. Налетчики переоделись в камуфляж с символикой одной из российских спецслужб. Они ворвались в помещение, сковали в наручники всех находившихся в помещении сотрудников кооператива, издевались над ними.

Великий оказался единственным из этой группы бандитов, которому удалось не просто скрыться, а сбежать в Германию. По поручению Генпрокуратуры РФ он был объявлен в розыск.

В июле 2020 года знаменитого налетчика задержали на территории ФРГ. Вопрос об экстрадиции Александра Великого в Россию решался полгода. В ближайшие дни сотрудники российского бюро Интерпола доставят его в Москву.

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