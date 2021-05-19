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Происшествия

В Алтайском крае арестовали наркодилера с килограммом героина

Житель Кузбасса сбыл в Алтайском крае около 1 кг героина стоимостью в 20 тыс. долларов, более 1,4 млн рублей.

Наркотики.
Наркотики.
УФСБ России по Алтайскому краю

Силовики задержали дилера в Ельцовском районе в момент сделки, сообщили в пресс-службе краевого УФСБ. 46-летний задержанный оказался жителем Новокузнецка.

Оперативники нашли наркотики также и по месту жительства кузбассовца — в спортивной сумке он хранил три пакета с героиносодержащей смесью общей массой более 1,2 кг.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК России (сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 228 УК России (хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Его взяли под стражу.

Ранее в Алтайском крае отдали в суд дело на иностранцев за попытку незаконного сбыта крупной партии героина. Они попытались реализовать в крае около 1500 доз.

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