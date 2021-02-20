Иностранных наркодилеров поймали и отдали под суд в Алтайском крае

Дда иностранных гражданина предстанут перед судом в Алтайском крае за попытку незаконного сбыта крупной партии героина. Они попытались реализовать в крае около 1500 доз.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю, в ноябре 2020 года группа иностранных наркокурьеров прибыла из Московской области в Алтайский край.

По инструкции от неизвестного им организатора (он давал задания с помощью одного из мессенджеров) они должны были изъять из тайников крупную партию героина и перевезти для сбыта в Новосибирскую область.

«Тайник с наркотиком был оборудован на территории Первомайского района Алтайского края. После того, как обвиняемые изъяли „товар“, их с поличным задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В рюкзаке одного из иностранцев в ходе личного досмотра были обнаружен сверток с наркотическим средством. Проведенная экспертиза показала, что партия представляет собой героиносодержащую смесью. Ее объем составил почти 500 граммов, что эквивалентно 1500 разовых доз», — сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (ст 228.1 УК РФ).

Дело будет рассматриваться в Новоалтайском городском суде.