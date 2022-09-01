1 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Гигантское озеро шириной 100 километров образовали смертельные наводнения в Пакистане

Река Инд превратила часть пакистанской провинции во внутреннее озеро шириной 100 километров, пишет CNN.

Ливень.
Ливень.
CC0

Масштабы рекордного наводнения стали видны благодаря фотографиям со спутника.

Под водой сейчас находятся целые районы страны.

С середины июня погибли 1162 человека, ранено 3554 человека и пострадало 33 млн человек, приводит страшную статистику Газета.Ru.

Нынешний сезон дождей продолжится еще месяц. С 1961 года это самый «влажный» период.

Ранее были названы надежные убежища на случай катастроф человечества. Панический прогноз основывается на докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Эксперты пришли к выводу, что два региона земного шара — Пакистан и ОАЭ — стали практически непригодными для проживания людей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость