Гигантское озеро шириной 100 километров образовали смертельные наводнения в Пакистане

Масштабы рекордного наводнения стали видны благодаря фотографиям со спутника.

Под водой сейчас находятся целые районы страны.

С середины июня погибли 1162 человека, ранено 3554 человека и пострадало 33 млн человек, приводит страшную статистику Газета.Ru.

Нынешний сезон дождей продолжится еще месяц. С 1961 года это самый «влажный» период.

Ранее были названы надежные убежища на случай катастроф человечества. Панический прогноз основывается на докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Эксперты пришли к выводу, что два региона земного шара — Пакистан и ОАЭ — стали практически непригодными для проживания людей.