Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Красноярском крае

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Красноярском крае при попытке спасти человека, сообщает РИА «Новости» .

В МЧС сообщили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

«Находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет RT, министр стоял на выступе скалы вместе с оператором, когда сотрудник телеканала сорвался, и тогда Зиничев прыгнул в воду его спасать, но разбился о выступ.

Пострадавших попытались экстренно доставить в больницу на вертолете, но они скончались по пути до медучреждения.

Глава МЧС находился в Красноярском крае с рабочим визитом — открыл в Дудинке крупномасштабные двухдневные опытно-исследовательские учения в арктической зоне.

Напомним, Зиничев возглавил ведомство в мае 2018 года, он также являлся членом Совбеза России.

В феврале 2020 года глава МЧС посетил Алтайский край — провел рабочее совещание по вопросам подготовки к паводку.