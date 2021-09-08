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Происшествия

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Красноярском крае

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Красноярском крае при попытке спасти человека, сообщает РИА «Новости».

Глава МЧС Евгений Зиничев.
Глава МЧС Евгений Зиничев.
twitter.com/MchsSvao.

В МЧС сообщили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

«Находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет RT, министр стоял на выступе скалы вместе с оператором, когда сотрудник телеканала сорвался, и тогда Зиничев прыгнул в воду его спасать, но разбился о выступ.

Пострадавших попытались экстренно доставить в больницу на вертолете, но они скончались по пути до медучреждения.

Глава МЧС находился в Красноярском крае с рабочим визитом — открыл в Дудинке крупномасштабные двухдневные опытно-исследовательские учения в арктической зоне.

Напомним, Зиничев возглавил ведомство в мае 2018 года, он также являлся членом Совбеза России.

В феврале 2020 года глава МЧС посетил Алтайский край — провел рабочее совещание по вопросам подготовки к паводку.

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