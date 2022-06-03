Глава московского МЧС с инфарктом, 5 ранг сложности и черный дым. Как горел «Гранд Сетунь плаза»

На западе Москвы около 9:30 3 июня пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Огонь охватил более 1000 кв. м — с первого по четвертый этаж 6-этажного административного здания.

На место приезжал министр МЧС России Александр Куренков, сообщали в МЧС России. Спасатели эвакуировали 120 человек и 13 вывели с помощью спецустройств, пять пострадали.

По данным «Интерфакс», посетителей в здании не было. Огонь быстро распространялся из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

Всего на тушении было задействовано более 340 человек, около 100 единиц техники, три вертолета. Пожару присвоили пятый, максимальный, ранг сложности.



Позже стало известно, что в ходе тушения пострадали два сотрудника МЧС — начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения полковник внутренней службы Максим Серегин. Их госпитализировали.

По данным РИА Новости, у Желтова произошел обширный инфаркт.

В 12:32 пожар полностью ликвидировали.



Как рассказали «Подъёму» несколько офисных работников, они не сразу среагировали на сигнал о пожаре из-за частых учебных тревог, а когда вышли на улицу, никто не сказал отойти от здания.

«Все встали под козырьком, потому что дождь, хотя справа валил густой дым, который становился черным. Все понимали, что скоро будут обрушения, но люди наивные, снимали с интересом, хотя кто-то же должен был показать, куда людям отойти на безопасное расстояние. Ведь рядом заправка», — говорит один из очевидцев.

Некоторые СМИ пишут, что причиной пожара мог стать неправильный монтаж проводки при оформлении фасада здания. По другим данным, бизнес-центр был сдан в эксплуатацию и с другими нарушениями при строительстве — по документам здание одноэтажное.