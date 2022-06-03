Огромный столб дыма поднялся из-за пожара в барнаульском селе

Пожарные уже на месте. На опубликованных кадрах видно, как из двора частного дома поднимаются огромные клубы черного дыма.
Люди из опасной зоны вышли, добавили свидетели.
3 мая в Гоньбе сгорел магазин.
Вечером 3 июня в селе Гоньба в пригороде Барнаула произошел пожар. Горят надворные постройки на ул. Вишневой, рассказывают местные жители.
Пожарные уже на месте. На опубликованных кадрах видно, как из двора частного дома поднимаются огромные клубы черного дыма.
Люди из опасной зоны вышли, добавили свидетели.
3 мая в Гоньбе сгорел магазин.
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