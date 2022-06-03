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Происшествия

Огромный столб дыма поднялся из-за пожара в барнаульском селе

Вечером 3 июня в селе Гоньба в пригороде Барнаула произошел пожар. Горят надворные постройки на ул. Вишневой, рассказывают местные жители.

Пожар в Гоньбе.
Пожар в Гоньбе.
Кадр видео t.me/brnl01

Пожарные уже на месте. На опубликованных кадрах видно, как из двора частного дома поднимаются огромные клубы черного дыма.

Люди из опасной зоны вышли, добавили свидетели.

3 мая в Гоньбе сгорел магазин.

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