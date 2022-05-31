31 мая
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Происшествия

Мать может оказаться за решеткой после гибели своего 3-летнего сына в Алтайском крае

В Алтайском крае завели уголовное дело по факту гибели 3-летнего мальчика после пожара. Подробности трагедии сообщили в краевом СУ СКР.

Сгоревшая квартира.
Сгоревшая квартира.
altai-krai.sledcom.ru

Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи установили, что ночью 14 мая жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения пришла домой со своим сыном и легла спать.

Утром она проснулась от крика ребенка и увидела в его руках зажигалку. Квартира уже полыхала. С мальчиком она выбежала на улицу.

Ребенка госпитализировали в состоянии токсической комы. Через две недели он скончался.

«В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что ранее мать потерпевшего неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — заключили в ведомстве.

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