Двое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме

Прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме, в результате которого погибли двое детей, сообщает «Интерфакс».

В квартире находились два ребенка возрастом 1 и 2 года, которые в результате пожара погибли.

«На момент прибытия первого подразделения пожар был потушен соседями подручными средствами до прибытия огнеборцев. Горели вещи домашнего обихода на площади два квадратных метра. Несмотря на незначительные повреждения, данный пожар стал причиной гибели двоих несовершеннолетних», — рассказали Газете.Ru в МЧС региона.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего пожара, дать правовую оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также законных представителей несовершеннолетних.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального округа Омска Евгений Троеглазов для координации действий правоохранительных органов по установлению причин произошедшего возгорания.