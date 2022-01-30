В Барнауле погиб мужчина при пожаре в пятиэтажном доме

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома № 222 по улице Георгия Исакова.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров — горели вещи.

«Работало три звена ГДЗС. Спасены 11 человек: по лестничным маршам — 8 человек (из них два ребенка), по автолестнице — 3 человека (из них два ребенка — 5 и 9 лет)», — уточнили в МЧС.