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Происшествия

В Барнауле погиб мужчина при пожаре в пятиэтажном доме

В Барнауле нашли тело мужчины во время ликвидации пожара в квартире, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома № 222 по улице Георгия Исакова.

«Погиб проживавший в горевшей квартире мужчина. Причина пожара устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров — горели вещи.

«Работало три звена ГДЗС. Спасены 11 человек: по лестничным маршам — 8 человек (из них два ребенка), по автолестнице — 3 человека (из них два ребенка — 5 и 9 лет)», — уточнили в МЧС.

Ранее алтайские пожарные спасли детей, стоявших на подоконнике в загоревшемся доме.

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