В Барнауле погиб мужчина при пожаре в пятиэтажном доме

Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома № 222 по улице Георгия Исакова.
«Погиб проживавший в горевшей квартире мужчина. Причина пожара устанавливается», — рассказали в ведомстве.
Площадь возгорания составила 5 квадратных метров — горели вещи.
«Работало три звена ГДЗС. Спасены 11 человек: по лестничным маршам — 8 человек (из них два ребенка), по автолестнице — 3 человека (из них два ребенка — 5 и 9 лет)», — уточнили в МЧС.
Ранее алтайские пожарные спасли детей, стоявших на подоконнике в загоревшемся доме.