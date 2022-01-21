Алтайские пожарные спасли детей, стоявших на подоконнике в загоревшемся доме

В Алтайском крае пожарные приехали на вызов и увидели испуганных детей в окне единственной незадымленной комнаты, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел утром 21 января в поселке Ребриха. В частном доме было сильное задымление на момент прибытия спасателей.

«Двое детей (12 и 7 лет) были дома одни, взрослые ушли на работу. Пожарные прибыли на место буквально в течение пары минут. Напуганные ребятишки были отрезаны дымом от пути к выходу, стояли на подоконнике, прижавшись к окну, которое не открывалось», — рассказали в ведомстве.

Пожарные пошли на выручку сквозь задымленную комнату и вывели детей на свежий воздух. Медпомощь спасенным не потребовалась.

Возгорание ликвидировали на ранней стадии, площадь пожара составила всего несколько квадратных метров.

По предварительной информации, в комнате загорелся натяжной потолок.

Ранее в Барнауле очевидцы отогнули решетку на окне и спасли из пожара женщину с детьми.