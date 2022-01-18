Задержанный погиб при пожаре, так как полицейские не могли открыть камеру

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора.
Почувствовав запах гари, полицейские пытались спасти мужчину. Но открыть дверь в камеру не удалось из-за сломавшегося ключа, говорится в сообщении СКР по Московской области 17 января.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины в помещении для задержанных лиц (ч.2 ст.293 УК РФ).
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее полицейские убили рэпера в Иркутске, когда пытались разбудить его электрошокером.