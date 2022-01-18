Задержанный погиб при пожаре, так как полицейские не могли открыть камеру

1 января в Реутове после тушения пожара в ТПП «Южный» МУ МВД России «Балашихинское» в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30- летнего мужчины.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора.

Почувствовав запах гари, полицейские пытались спасти мужчину. Но открыть дверь в камеру не удалось из-за сломавшегося ключа, говорится в сообщении СКР по Московской области 17 января.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины в помещении для задержанных лиц (ч.2 ст.293 УК РФ).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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