Алтайский СК возбудил дело после гибели в огне работника АЗС в Новоалтайске

Напомним, пожар произошел 8 мая на улице Переездная. Огонь охватил площадь 300 кв. м на территории АЗС.
«Утром в помещении газонаполнительного пункта автозаправочной станции произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело 53-летнего оператора по наполнению баллонов ООО „Техногазсервис“», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».
Назначены необходимые экспертизы для определения причин возгорания. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в апреле 2021 года крупный пожар на АЗС произошел в Барнауле. С огнем боролись более 80 пожарных и 25 единиц спецтехники.