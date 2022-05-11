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Жизнь

Алтайский СК возбудил дело после гибели в огне работника АЗС в Новоалтайске

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре сотрудника автозаправочной станции в Новоалтайске, сообщает региональный СК.

Пожар возле АЗС в Новоалтайске.
Пожар возле АЗС в Новоалтайске.
altai-krai.sledcom.ru/

Напомним, пожар произошел 8 мая на улице Переездная. Огонь охватил площадь 300 кв. м на территории АЗС.

«Утром в помещении газонаполнительного пункта автозаправочной станции произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело 53-летнего оператора по наполнению баллонов ООО „Техногазсервис“», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Назначены необходимые экспертизы для определения причин возгорания. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле 2021 года крупный пожар на АЗС произошел в Барнауле. С огнем боролись более 80 пожарных и 25 единиц спецтехники.

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