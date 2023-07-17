Глава парламента Крыма Константинов назвал предположительную причину ЧП на Крымском мосту

Константинов назвал ЧП на Крымском мосту новым преступлением террористического режима Киева.

"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", заявил он.